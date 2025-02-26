Атака БПЛА на Київщину: 1 людина загинула та 2 травмовані
Київ • УНН
У Бучанському районі внаслідок атаки БПЛА загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, знищено 3 автомобілі.
Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російської дронової атаки у Бучанському районі Київської області. Про це повідомив в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, пише УНН.
Унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА на Київщину одна людина загинула та дві травмовано. Тіло загиблої виявили під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі,,
Калашник додав, що пожежу на 200 кв.м. уже ліквідували.
В іншому населеному пункті цього району постраждала дівчина 2005 року народження – її з раною потиличної ділянки голови госпіталізували до місцевої лікарні. Чоловік 1981 року народження отримав поранення правої кисті.
За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків, скління квартир у 4 багатоповерхових житлових будинках, 2 гаражних приміщення, 3 автомобілі знищено та 8 пошкоджено.
Нагадаємо
Як повідомлялося раніше російський дрон влучив у двоповерховий житловий будинок у Бучанському районі, спричинивши пожежу. Також у цьому ж районі внаслідок атаки постраждала 19-річна дівчина, яку госпіталізували з травмою голови.