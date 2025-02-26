На Київщині ворожий дрон влучив у житловий будинок, виникла пожежа
Київ • УНН
російський дрон влучив у двоповерховий житловий будинок у Бучанському районі, спричинивши пожежу. Також у цьому ж районі внаслідок атаки постраждала 19-річна дівчина, яку госпіталізували з травмою голови.
У Бучанському районі Київської області російський ударний дрон влучив у житловий будинок. На місці інциденту спалахнула пожежа. Про це повідомляє КОВА, пише УНН.
Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків,
Також зазначається, що у цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні.
Також в КОВА наголосили, що атака ворожих БпЛА триває і попросив жителів залишатися в укриттях до відбою небезпеки.
Нагадаємо
25 лютого внаслідок обстрілу в Обухівському районі Києва поранено 44-річну жінку, яка отримала різану рану ноги. Пошкоджено приватний будинок та господарські споруди в Обухівському та Фастівському районах.