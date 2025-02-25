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Ворожий удар по Києву: жінка поранена, пошкоджено будинки в двох районах

Ворожий удар по Києву: жінка поранена, пошкоджено будинки в двох районах

Київ • УНН

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Внаслідок обстрілу в Обухівському районі Києва поранено 44-річну жінку, яка отримала різану рану ноги. Пошкоджено приватний будинок та господарські споруди в Обухівському та Фастівському районах.

Окупанти завдали ударів по столиці. На жаль, є поранена людина. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Унаслідок обстрілу в Обухівському районі Києва постраждала жінка 44 років, яка отримала різану рану ноги. Її було госпіталізовано до найближчої медичної установи, де надають необхідну допомогу.

Крім того, через атаки значно пошкоджено приватний будинок та кілька господарських споруд. Пошкодження зафіксовані також у Фастівському районі, де виявлені руйнування приватних будівель.

У регіоні триває повітряна тривога, і місцевим жителям рекомендується залишатися в укриттях до оголошення про зменшення загрози. Подробиці події будуть повідомлені додатково.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в столиці та Київській області працює ППО.

На Київщині працює протиповітряна оборона: жителів просять залишатися в укриттях25.02.25, 05:20 • 112874 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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