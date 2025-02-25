Ворожий удар по Києву: жінка поранена, пошкоджено будинки в двох районах

Окупанти завдали ударів по столиці. На жаль, є поранена людина. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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Унаслідок обстрілу в Обухівському районі Києва постраждала жінка 44 років, яка отримала різану рану ноги. Її було госпіталізовано до найближчої медичної установи, де надають необхідну допомогу.

Крім того, через атаки значно пошкоджено приватний будинок та кілька господарських споруд. Пошкодження зафіксовані також у Фастівському районі, де виявлені руйнування приватних будівель.

У регіоні триває повітряна тривога, і місцевим жителям рекомендується залишатися в укриттях до оголошення про зменшення загрози. Подробиці події будуть повідомлені додатково.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в столиці та Київській області працює ППО.

На Київщині працює протиповітряна оборона: жителів просять залишатися в укриттях