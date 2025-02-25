Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах
Киев • УНН
В результате обстрела в Обуховском районе Киева ранена 44-летняя женщина, которая получила резаную рану ноги. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки в Обуховском и Фастовском районах.
Оккупанты нанесли удары по столице. К сожалению, есть раненый человек. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В результате обстрела в Обуховском районе Киева пострадала женщина 44 лет, которая получила резаную рану ноги. Она была госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение, где оказывают необходимую помощь.
Кроме того, из-за атак значительно поврежден частный дом и несколько хозяйственных построек. Повреждения зафиксированы также в Фастовском районе, где обнаружены разрушения частных зданий.
В регионе продолжается воздушная тревога, и местным жителям рекомендуется оставаться в укрытиях до объявления об уменьшении угрозы. Подробности происшествия будут сообщены дополнительно.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в столице и Киевской области работает ПВО.
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях25.02.25, 05:20 • 19029 просмотров