Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

Оккупанты нанесли удары по столице. К сожалению, есть раненый человек. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В результате обстрела в Обуховском районе Киева пострадала женщина 44 лет, которая получила резаную рану ноги. Она была госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение, где оказывают необходимую помощь.

Кроме того, из-за атак значительно поврежден частный дом и несколько хозяйственных построек. Повреждения зафиксированы также в Фастовском районе, где обнаружены разрушения частных зданий.

В регионе продолжается воздушная тревога, и местным жителям рекомендуется оставаться в укрытиях до объявления об уменьшении угрозы. Подробности происшествия будут сообщены дополнительно.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в столице и Киевской области работает ПВО.

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях