На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях.

В области работает ПВО.

Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения

- говорится в сообщении.

Напомним

В столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия