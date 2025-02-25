На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях
Киев • УНН
В Киевской области активированы силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги. Местные власти призывают население находиться в укрытиях и не фиксировать работу сил обороны.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях.
В области работает ПВО.
Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения
Напомним
В столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия25.02.25, 04:11 • 9143 просмотра