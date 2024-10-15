В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призывает всех жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты для обеспечения безопасности.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
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Воздушные Силы проинформировали о БпЛА на Киевщине в районе столицы, возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях.