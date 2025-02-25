На Київщині працює протиповітряна оборона: жителів просять залишатися в укриттях

На Київщині працюють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.

В області працює ППО.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У столиці та Київській області оголошено повітряну тривогу.

У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять прямувати до укриттів