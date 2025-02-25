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05:23 • 4064 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120769 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181727 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146206 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137988 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116937 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107702 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102958 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140887 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134092 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

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На Київщині працює протиповітряна оборона: жителів просять залишатися в укриттях

На Київщині працює протиповітряна оборона: жителів просять залишатися в укриттях

Київ • УНН

 • 112874 перегляди

У Київській області активовано сили протиповітряної оборони під час повітряної тривоги. Місцева влада закликає населення перебувати в укриттях та не фіксувати роботу сил оборони.

На Київщині працюють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.
В області працює ППО.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У столиці та Київській області оголошено повітряну тривогу.

У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять прямувати до укриттів25.02.25, 04:11 • 36745 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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