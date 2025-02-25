На Київщині працює протиповітряна оборона: жителів просять залишатися в укриттях
Київ • УНН
У Київській області активовано сили протиповітряної оборони під час повітряної тривоги. Місцева влада закликає населення перебувати в укриттях та не фіксувати роботу сил оборони.
На Київщині працюють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.
В області працює ППО.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння
Нагадаємо
У столиці та Київській області оголошено повітряну тривогу.
У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять прямувати до укриттів25.02.25, 04:11 • 36745 переглядiв