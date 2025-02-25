У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять прямувати до укриттів
Київ • УНН
У столиці оголошено повітряну тривогу через наближення ворожих ударних БпЛА. Мешканців Києва закликають негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
У столиці оголошена повітряна тривога через наближення ворожих БпЛА. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги
Додамо
Раніше було поінформовано, що ворожий БпЛА прямує до столиці.
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