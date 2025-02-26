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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар

Киев  •  УНН

 • 5363 просмотра

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российский дрон попал в двухэтажный жилой дом в Бучанском районе, вызвав пожар. Также в этом же районе в результате атаки пострадала 19-летняя девушка, которую госпитализировали с травмой головы.

В Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом. На месте инцидента вспыхнул пожар. Об этом сообщает КОВА, пишет УНН.

В результате вражеской атаки в Бучанском районе произошел пожар двухэтажного частного дома. Все оперативные службы уже работают на месте происшествия для ликвидации последствий,

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет. С диагнозом убойная рана головы госпитализирована в местную больницу.

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Также в КОВА подчеркнули, что атака вражеских БпЛА продолжается и попросил жителей оставаться в укрытиях до отбоя опасности.

Напомним

25 февраля в результате обстрела в Обуховском районе Киева ранена 44-летняя женщина, которая получила резаную рану ноги. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки в Обуховском и Фастовском районах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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