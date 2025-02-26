На Киевщине вражеский дрон попал в жилой дом, возник пожар
Киев • УНН
российский дрон попал в двухэтажный жилой дом в Бучанском районе, вызвав пожар. Также в этом же районе в результате атаки пострадала 19-летняя девушка, которую госпитализировали с травмой головы.
В Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом. На месте инцидента вспыхнул пожар. Об этом сообщает КОВА, пишет УНН.
В результате вражеской атаки в Бучанском районе произошел пожар двухэтажного частного дома. Все оперативные службы уже работают на месте происшествия для ликвидации последствий,
Также отмечается, что в этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет. С диагнозом убойная рана головы госпитализирована в местную больницу.
Также в КОВА подчеркнули, что атака вражеских БпЛА продолжается и попросил жителей оставаться в укрытиях до отбоя опасности.
Напомним
25 февраля в результате обстрела в Обуховском районе Киева ранена 44-летняя женщина, которая получила резаную рану ноги. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки в Обуховском и Фастовском районах.