Чотири роки після деокупації Бучі - розкрито 124 найзухваліші злочини, у російсько-окупаційних військах встановили 97 підозрюваних

Після чотирьох років після деокупації Бучі вже розкрито 124 найзухваліші злочини під час російської окупації у місті, з яких 84 вбивства та 40 фактів жорстокого поводження з цивільним населенням, повідомили у Нацполіції. Згідно з оприлюдненими у відео Генпрокурора Руслана Кравченка даними, повідомили про підозру 97 представникам російсько-окупаційних військ за злочини у Бучі, пише УНН.

31 березня - день деокупації Бучі. Саме тут, як зазначили у Нацполіції, одними з перших були зафіксовані викрадення та катування, сексуальне насильство, масові вбивства цивільних, розстріли на вулицях і спроби приховати злочини, які своєю жорстокістю шокували весь світ. Фактично все місто стало місцем злочину. У цих умовах слідчі почали системно збирати докази за стандартами розслідування міжнародних злочинів.

У межах розслідування вже розкрито 124 найзухваліші злочини, з яких 84 вбивства та 40 фактів жорстокого поводження з цивільним населенням у різних його проявах - вказали у поліції.

На сьогодні встановили і повідомили про підозру 97 представникам російсько-окупаційних військ, причетних до вчинення воєнних злочинів безпосередньо у місті Буча, а також 118 особам, які скоїли воєнні злочини у Бучанському районі. До суду скерували обвинувальні акти стосовно 157 з них, засуджено - 29 осіб - свідчать оприлюднені у відео Генпрокурора Руслана Кравченка дані.

За даними поліції, після чотирьох років після деокупації Бучі "ідентифіковано 98,3% загиблих, тіла яких передано родинам для поховання". Окрема пошукова група Нацполіції займається встановленням обставин викрадення та вивезення за межі України понад півсотні бучанців.

"Зібрані беззаперечні докази, що стало наслідком повідомлення про підозру 59 військовослужбовцям рф, серед яких 10 командирів. Обвинувальні акти відносно 46 фігурантів скеровано до суду. Загалом встановлено понад 2500 російських військовослужбовців які перебували в місті, переважна частина яких є військові 234 десантно-штурмового полку рф", - вказали у Нацполіції.

Одним із найбільш показових епізодів, як повідомили у поліції, стало розслідування розстрілів на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської. "Слідчі встановили всіх 12 військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку рф, які з 5 по 9 березня 2022 року вбили там 16 цивільних. Людей розстрілювали просто на дорозі, коли вони намагалися евакуюватися або знайти їжу. Командира цього підрозділу також ідентифіковано, після чого йому повідомлено про підозру за віддання наказу відкривати вогонь по цивільних", - повідомили у поліції.

Ще один масштабний епізод - масові вбивства у районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича та Набережної. "Російські військові заходили у двори, виганяли людей на вулицю, роздягали їх, перевіряли мобільні телефони, після чого приймали рішення про їх страту. Після розстрілу людей, частину цих тіл окупанти спалили. Рештки обгорілих тіл були виявлені поліцейськими та криміналістами у перші дні деокупації", - вказали у поліції.

Саме такі кейси, як зазначили у Нацполіції, лягли в основу формування практики притягнення до відповідальності командного складу збройних сил рф. Саме в Бучі вперше застосовано підхід командної відповідальності відповідно до норм Женевських конвенцій, що стало важливим прецедентом для національної практики.

"Слідчі вже працюють над справами щодо командирів вищого рівня, і питання вже полягає не в можливості притягнення, а в реалізації чіткого плану дій, що робить це питанням часу", - підкреслили у поліції.

