Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
83%
742мм
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель

Четыре года после деоккупации Бучи - раскрыто 124 самых дерзких преступления, в российско-оккупационных войсках установлено 97 подозреваемых

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Правоохранители установили 97 подозреваемых в убийствах и пытках в городе. Идентифицировано 98,3% погибших и более 2500 российских военных.

Четыре года после деоккупации Бучи - раскрыто 124 самых дерзких преступления, в российско-оккупационных войсках установлено 97 подозреваемых

Спустя четыре года после деоккупации Бучи уже раскрыто 124 самых дерзких преступления во время российской оккупации в городе, из которых 84 убийства и 40 фактов жестокого обращения с гражданским населением, сообщили в Нацполиции. Согласно обнародованным в видео Генпрокурора Руслана Кравченко данным, сообщили о подозрении 97 представителям российско-оккупационных войск за преступления в Буче, пишет УНН.

Детали

31 марта - день деоккупации Бучи. Именно здесь, как отметили в Нацполиции, одними из первых были зафиксированы похищения и пытки, сексуальное насилие, массовые убийства гражданских, расстрелы на улицах и попытки скрыть преступления, которые своей жестокостью шокировали весь мир. Фактически весь город стал местом преступления. В этих условиях следователи начали системно собирать доказательства по стандартам расследования международных преступлений.

В рамках расследования уже раскрыто 124 самых дерзких преступления, из которых 84 убийства и 40 фактов жестокого обращения с гражданским населением в различных его проявлениях

- указали в полиции.

На сегодня установили и сообщили о подозрении 97 представителям российско-оккупационных войск, причастных к совершению военных преступлений непосредственно в городе Буча, а также 118 лицам, совершившим военные преступления в Бучанском районе. В суд направили обвинительные акты в отношении 157 из них, осуждено - 29 человек

- свидетельствуют обнародованные в видео Генпрокурора Руслана Кравченко данные.

По данным полиции, спустя четыре года после деоккупации Бучи "идентифицировано 98,3% погибших, тела которых переданы семьям для захоронения". Отдельная поисковая группа Нацполиции занимается установлением обстоятельств похищения и вывоза за пределы Украины более полусотни бучанцев.

"Собраны неопровержимые доказательства, что стало следствием сообщения о подозрении 59 военнослужащим рф, среди которых 10 командиров. Обвинительные акты в отношении 46 фигурантов направлены в суд. В общей сложности установлено более 2500 российских военнослужащих, находившихся в городе, подавляющая часть которых являются военными 234 десантно-штурмового полка рф", - указали в Нацполиции.

Одним из наиболее показательных эпизодов, как сообщили в полиции, стало расследование расстрелов на перекрестке улиц Вокзальной и Яблонской. "Следователи установили всех 12 военнослужащих 234 десантно-штурмового полка рф, которые с 5 по 9 марта 2022 года убили там 16 гражданских. Людей расстреливали прямо на дороге, когда они пытались эвакуироваться или найти еду. Командир этого подразделения также идентифицирован, после чего ему сообщено о подозрении за отдачу приказа открывать огонь по гражданским", - сообщили в полиции.

Еще один масштабный эпизод - массовые убийства в районе улиц Ивана Франко, Максима Рыдзанича и Набережной. "Российские военные заходили во дворы, выгоняли людей на улицу, раздевали их, проверяли мобильные телефоны, после чего принимали решение об их казни. После расстрела людей, часть этих тел оккупанты сожгли. Останки обгоревших тел были обнаружены полицейскими и криминалистами в первые дни деоккупации", - указали в полиции.

Именно такие кейсы, как отметили в Нацполиции, легли в основу формирования практики привлечения к ответственности командного состава вооруженных сил рф. Именно в Буче впервые применен подход командной ответственности в соответствии с нормами Женевских конвенций, что стало важным прецедентом для национальной практики.

"Следователи уже работают над делами в отношении командиров высшего уровня, и вопрос уже заключается не в возможности привлечения, а в реализации четкого плана действий, что делает это вопросом времени", - подчеркнули в полиции.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Руслан Кравченко
Буча, Украина