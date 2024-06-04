Від рук окупантів постраждали 130 дітей: на Київщині розвісили дзвіночки та янголів у пам'ять про вбитих маленьких українців
Київ • УНН
У Київській області 130 дітей були вбиті або поранені внаслідок збройної агресії росії проти України.
У Київській області через російську війну постраждали 130 маленьких українців. Як сьогодні в Бучі вшановували пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії росії проти України, розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, повідомляє УНН.
Деталі
На Київщині від рук російських окупантів загинуло та було поранено 130 дітей. Жодного виправдання цим злочинам бути не може. росіяни мають понести за це відповідальність і постати перед трибуналом
Сьогодні в Бучі біля церкви Святого Апостола Андрія Первозванного на дереві розвісили дзвіночки та янголів, які символізують голоси вбитих дітей.
Сьогодні нам доводиться захищати українських дітей від росії, її варварства та терору. І цю безкарність маємо зупинити. Бо вона породжує нові злочини. Весь цивілізований світ має про це памʼятати. росіяни з танків та градів знищують наші пологові будинки, ракетами та шахедами бʼють по дитсадках та школах. Бо хочуть знищити наше майбутнє
Кравченко зауважив, що постійні повітряні тривоги та перебування в укриттях стали звичними для маленьких українців. Україна має повернути їм справжнє дитинство. А не життя в страху, тривозі, та під обстрілами.
"Вічна памʼять кожній дитині, у якої росіяни забрали найдорожче – життя", - додав начальник ОВА.
Доповнення
Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам’ять дітей, що загинули внаслідок збройної агресії росії проти України. Подія була започаткована постановою Верховної Ради у 2021 році.
Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинула 551 дитина та понад 1368 отримали поранення.