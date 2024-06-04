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Ще три дитини постраждали в Україні з початку тижня через російську війну

Київ • УНН

 • 24083 перегляди

Ще троє дітей, у тому числі 12-річний хлопчик, який загинув у Донецькій області, і двоє поранених у Дніпрі, стали жертвами збройної агресії росії з початку тижня. Загальна кількість постраждалих дітей досягла понад 1919.

З початку цього тижня через збройну агресію загинув 12-річний хлопчик на Донеччині, ще двоє отримали поранення в Дніпрі.  Загалом внаслідок збройної агресії рф в Україні загинула 551 дитина та понад 1368 отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

 Більше ніж 1919 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 4 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 551 дитина загинула та понад 1368 отримали поранення різного ступеня тяжкості

- йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 536, Харківській - 389, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 143, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 107.

Зазначається, що протягом останніх днів постраждали троє дітей:

  • 3 червня внаслідок обстрілу с. Михайлівка Донецької області загинув 12-річний хлопчик. 
  • 4 червня внаслідок обстрілу м. Дніпро травмовано хлопчиків, одному 1 місяць, а іншому 17 років.  

Доповнення 

Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам’ять дітей, що загинули внаслідок збройної агресії росії проти України. Подія була започаткована постановою Верховної Ради у 2021 році.

За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, від 2014 року відомо про щонайменше 790 загиблих дітей внаслідок війни росії проти України. 

"Це 790 вбитих всесвітів і згорьованих родин. Кожна така трагедія — це чергове свідчення геноциду українського народу. Світ має реагувати на вбивства невинних дітей та діяти задля того, щоб покарати росію й запобігти новим жертвам", - вказав Лубінець. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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