Еще три ребенка пострадали в Украине с начала недели из-за российской войны

С начала этой недели из-за вооруженной агрессии погиб 12-летний мальчик в Донецкой области, еще двое получили ранения в Днепре. Всего в результате вооруженной агрессии рф в Украине погиб 551 ребенок и более 1368 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Генерального прокурора.

Более 1919 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 4 июня 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 551 ребенок погиб и более 1368 получили ранения различной степени тяжести - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 536, Харьковской - 389, Херсонской - 152, Днепропетровской - 143, Киевской - 130, Запорожской - 108, Николаевской-107.

Отмечается, что в течение последних дней пострадали трое детей:

3 июня в результате обстрела с. Михайловка Донецкой области погиб 12-летний мальчик;

4 июня в результате обстрела г. Днепр травмированы мальчики, одному 1 месяц, а другому 17 лет.



Дополнение

Сегодня, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины. Событие было начато постановлением Верховной Рады в 2021 году.

По данным омбудсмана Дмитрия Лубинца, с 2014 года известно о по меньшей мере 790 погибших детях в результате войны россии против Украины.

"Это 790 убитых вселенных и сгоревших семей. Каждая такая трагедия-это очередное свидетельство геноцида украинского народа. Мир должен реагировать на убийства невинных детей и действовать для того, чтобы наказать россию и предотвратить новые жертвы", - указал Лубинец.