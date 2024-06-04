Еще три ребенка пострадали в Украине с начала недели из-за российской войны
Киев • УНН
Еще трое детей, в том числе 12-летний мальчик, погибший в Донецкой области, и двое раненых в Днепре, стали жертвами вооруженной агрессии россии с начала недели. Общее число пострадавших детей достигло более 1919.
С начала этой недели из-за вооруженной агрессии погиб 12-летний мальчик в Донецкой области, еще двое получили ранения в Днепре. Всего в результате вооруженной агрессии рф в Украине погиб 551 ребенок и более 1368 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Генерального прокурора.
Более 1919 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 4 июня 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 551 ребенок погиб и более 1368 получили ранения различной степени тяжести
Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 536, Харьковской - 389, Херсонской - 152, Днепропетровской - 143, Киевской - 130, Запорожской - 108, Николаевской-107.
Отмечается, что в течение последних дней пострадали трое детей:
- 3 июня в результате обстрела с. Михайловка Донецкой области погиб 12-летний мальчик;
- 4 июня в результате обстрела г. Днепр травмированы мальчики, одному 1 месяц, а другому 17 лет.
Дополнение
Сегодня, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины. Событие было начато постановлением Верховной Рады в 2021 году.
По данным омбудсмана Дмитрия Лубинца, с 2014 года известно о по меньшей мере 790 погибших детях в результате войны россии против Украины.
"Это 790 убитых вселенных и сгоревших семей. Каждая такая трагедия-это очередное свидетельство геноцида украинского народа. Мир должен реагировать на убийства невинных детей и действовать для того, чтобы наказать россию и предотвратить новые жертвы", - указал Лубинец.
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