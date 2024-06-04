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Сьогодні День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії росії проти України

Сьогодні День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії росії проти України

Київ • УНН

 • 24579 перегляди

З початку збройної агресії Росії проти України 546 українських дітей було вбито та понад 1345 поранено, 15 стали жертвами сексуального насильства та майже 20 000 насильно депортовано до Росії станом на початок червня 2024 року.

Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам’ять дітей, що загинули внаслідок збройної агресії росії проти України. Подія була започаткована постановою Верховної Ради у 2021 році, пише УНН.

Дата була обрана у зв’язку з тим, що у 1982 році Генасамблея ООН проголосила четверте червня Міжнародним днем дітей – безневинних жертв агресії.   

Пам’ятна дата в Україні спершу була встановлена на честь дітей, які з 2014 року стали жертвами прихованої агресії рф у Донецькій та Луганській областях. Їх точна кількість, на жаль, не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Сході України загинули більше 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Більше 50 дітлахів вважаються зниклими безвісті.

Після 24 лютого, з початком відкритої агресії росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла.

Станом на а початок червня 2024 року червня, внаслідок російського вторгнення 546 українських дітей загинули та понад 1345 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

15 українських дітей стали жертвами сексуального насильства з боку окупантів. Майже 20 тисяч дітей примусово депортовані до росії.

Всього відкрито більше 3800 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян проти українських дітей. 54 особам повідомлено про підозру, 43 провадження направлені до суду, 31 особі вже винесені вироки.

В Україні зросла кількість дітей, постраждалих через війну01.06.24, 11:19 • 27787 переглядiв

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