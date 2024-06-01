В Україні зросла кількість дітей, постраждалих через війну
Київ • УНН
550 дітей загинули та понад 1364 отримали поранення в Україні внаслідок збройної агресії росії. Найбільше жертв у Донецькій, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 550 дітей, понад 1364 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 1 червня через обстріл Балаклії на Харківщині постраждали 8 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Більше ніж 1914 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 1 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 550 дітей загинули та понад 1364 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Зазначається, що найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій – 534
- Харківській – 389
- Херсонській – 152
- Дніпропетровській – 139
- Київській - 130
- Запорізькій – 108
- Миколаївській - 107.
ОГП зазначає, що протягом останніх днів:
- 30 травня через обстріл військами рф м. Харків постраждали хлопчик і дівчинка віком 12 років.
- 1 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Балаклія Харківської області постраждали 8 дітей.
Доповнення
31 травня Генеральний прокурор Андрій Костін повідомляв, що Україна має понад 30 вироків українських судів у справах, які стосуються воєнних злочинів щодо дітей.
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