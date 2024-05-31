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Українські суди вже винесли понад 30 вироків у справах щодо воєнних злочинів щодо дітей

Українські суди вже винесли понад 30 вироків у справах щодо воєнних злочинів щодо дітей

Київ • УНН

 • 31373 перегляди

Наразі серед 129 тис. воєнних злочинів які зареєстровані Офісом Генерального прокурора понад 3 800 злочинів щодо українських дітей. На сьогодні Україна має більш як 30 вироків судів у справах, які стосуються воєнних злочинів щодо дітей.

Україна має понад 30 вироків українських судів у справах, які стосуються воєнних злочинів щодо дітей. Про це заявив Генеральний прокурор Андрій Костін журналістам під час відкриття виставки та презентація книги "Living the War: Children", передає кореспондент УНН.

Наразі серед 129 тис. воєнних злочинів які зареєстровані Офісом Генерального прокурора понад 3 800 злочинів щодо українських дітей. На жаль на сьогодні ми можемо підтвердити 550 фактів вбивства українських дітей…На сьогодні ми вже маємо більш як 30 вироків українських судів у справах, які стосуються воєнних злочинів щодо дітей 

- розповів Костін.

Доповнення

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російська влада готується активізувати депортацію українських дітей до росії протягом літа 2024 року. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКримінал та НП
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