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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей

Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 16:30  •  1933 просмотра

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Сейчас среди 129 тыс. военных преступлений, которые зарегистрированы офисом Генерального прокурора более 3 800 преступлений в отношении украинских детей. На сегодня Украина имеет более 30 приговоров судов по делам, касающимся военных преступлений в отношении детей.

Украина имеет более 30 приговоров украинских судов по делам, касающимся военных преступлений в отношении детей. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин журналистам, передает корреспондент УНН.

Сейчас среди 129 тыс. военных преступлений, зарегистрированных офисом Генерального прокурора более 3 800 преступлений в отношении украинских детей. К сожалению, на сегодня мы можем подтвердить 550 фактов убийства украинских детей...на сегодня мы уже имеем более 30 приговоров украинских судов по делам, касающимся военных преступлений в отношении детей 

- рассказал Костин.

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские власти готовятся активизировать депортацию украинских детей в россию летом 2024 года. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
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