В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  118405 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  118042 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  121878 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  125564 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  139787 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  131556 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  221250 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112720 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  205949 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  91857 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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31 мая 2024, 06:27  •  166646 просмотра
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  208204 просмотра

В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны

550 детей погибли и более 1364 получили ранения в Украине в результате вооруженной агрессии россии. Больше всего жертв в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Николаевской областях.

Общество •   •  2156 просмотра
В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны

За сутки в Донецкой области россияне убили двух человек и ранили еще восьмерых

россияне убили 2 местных жителей и ранили еще 8 человек в Донецкой области, обстреляв несколько населенных пунктов и повредив жилые и административные здания.

Война •   •  3913 просмотра
За сутки в Донецкой области россияне убили двух человек и ранили еще восьмерых

На Черкасщине во двор работника ТЦК бросили взрывное устройство

В Черкасской области во двор дома военнослужащего было брошено взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв. Члены его семьи не пострадали.

Криминал и ЧП •   •  4735 просмотра
На Черкасщине во двор работника ТЦК бросили взрывное устройство

Атака на Львовщину: на одном из объектов критической инфраструктуры пострадало 4 человека

Четыре человека получили ранения в результате ночного нападения противника на объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Война •   •  6383 просмотра
Атака на Львовщину: на одном из объектов критической инфраструктуры пострадало 4 человека

Вражеская атака на Львовщину: есть попадание в 3 объекта критической инфраструктуры

Во время вражеской атаки в ночь на 1 июня шесть крылатых ракет поразили три объекта критически важной инфраструктуры во Львовской области, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.

Война •   •  26541 просмотра
Вражеская атака на Львовщину: есть попадание в 3 объекта критической инфраструктуры

Арестованы средства ряда онлайн-казино на более 2,9 млрд грн – ГБР

Государственное бюро расследований изъяло средства на сумму более 2,9 млрд грн из онлайн-казино, связанных с представителями государства-агрессора.

Криминал и ЧП •   •  22913 просмотра
Арестованы средства ряда онлайн-казино на более 2,9 млрд грн – ГБР

Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 7

В результате вражеского обстрела жилого дома в Новобаварском районе Харькова погибли 7 человек, в том числе 4 мужчины и 3 женщины. Поисковые работы продолжаются.

Война •   •  23259 просмотра
Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 7

В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании

В бирже благотворительности "ДоброДій“объясняют, что довольно часто на праздники” спонтанные благотворители" присылают детям игрушки и подарки. Но это-проявление ложного представления о помощи, ведь такие жесты не решают настоящие проблемы детей

Общество •   •  21358 просмотра
В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании

россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

россияне вывезли почти 170 тыс. тонн пшеницы из временно оккупированной Луганской области в ростовске, пренебрегая стратегическими запасами.

Война •   •  22032 просмотра
россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор

российские оккупанты постоянно атакуют село Белогоровка в Луганской области, пытаясь прорвать там украинскую оборону.

Война •   •  21837 просмотра
Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор