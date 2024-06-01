В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны

В результате вооруженной агрессии рф в Украине погибли 550 детей, более 1364 получили ранения различной степени тяжести. 1 июня из-за обстрела Балаклеи на Харьковщине пострадали 8 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Генерального прокурора.

Более 1914 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 1 июня 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 550 детей погибли и более 1364 получили ранения различной степени тяжести - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 534

Харьковской – 389

Херсонской – 152

Днепропетровской – 139

Киевской - 130

Запорожской – 108

Николаевской-107.

ОГП отмечает, что в последние дни:

30 мая из-за обстрела войсками рф г. Харьков пострадали мальчик и девочка в возрасте 12 лет.

1 июня в результате обстрела оккупантами г. Балаклея Харьковской области пострадали 8 детей.

Дополнение

31 мая Генеральный прокурор Андрей Костин сообщал, что Украина имеет более 30 приговоров украинских судов по делам, касающимся военных преступлений в отношении детей.

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