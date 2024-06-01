Удар по Харківщині: постраждали 12 людей, з них восьмеро – діти
Київ • УНН
У Балаклії, Ізюмський район, близько 5 години ранку в результаті ракетного удару по двох житлових будинках було поранено 12 осіб, у тому числі 8 дітей у віці від 2 до 17 років, у однієї дитини була гостра стресова реакція.
Близько 5:00 год ранку окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, переадає УНН.
Деталі
На момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.
Виникла пожежа.
У всіх постраждалих - стан середньої важкості, у однієї дитини - гостра реакція на стрес.
Постраждалі госпіталізовані до лікарні.
рф може використати строковиків у бойових діях через великі втрати на Харківщині - АТЕШ29.05.24, 20:00 • 18928 переглядiв