Удар по Харківщині: постраждали 12 людей, з них восьмеро – діти

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Київ • УНН

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У Балаклії, Ізюмський район, близько 5 години ранку в результаті ракетного удару по двох житлових будинках було поранено 12 осіб, у тому числі 8 дітей у віці від 2 до 17 років, у однієї дитини була гостра стресова реакція.

Близько 5:00 год ранку окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, переадає УНН.

Деталі

На момент ракетного удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.

Виникла пожежа.

У всіх постраждалих - стан середньої важкості, у однієї дитини - гостра реакція на стрес.

Постраждалі госпіталізовані до лікарні.

рф може використати строковиків у бойових діях через великі втрати на Харківщині - АТЕШ29.05.24, 20:00 • 18928 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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