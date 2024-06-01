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Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети
В Балаклее, Изюмский район, около 5 часов утра в результате ракетного удара по двум жилым домам были ранены 12 человек, в том числе 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет, у одного ребенка была острая стрессовая реакция.
В Запорожье перекрыли движение через Днепрогэс
В Запорожье движение через Днепровскую гидроэлектростанцию временно перекрыто из-за ущерба, причиненного российским ракетным ударом, который также повредил более 20 жилых домов и объект энергетической инфраструктуры.
Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА
Россия атаковала объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области во время массированного ракетного удара по Украине в ночь на 1 июня.
Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов
Военно-воздушные силы Украины сбили 35 российских ракет и 46 беспилотников во время массированной ракетной атаки в ночь на 1 июня.
Ночью Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины
Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины, включая Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Кировоградскую и Ивано-Франковскую, во время ночной атаки 1 июня.
Оккупанты 546 раз ударили по Запорожской области
В течение дня оккупанты нанесли 546 ударов по Запорожской области, нанеся ракетные удары по 12 населенным пунктам, авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, но никто из мирных жителей не пострадал.
Еще плюс 1130 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 508 780 человек личного состава и 7740 танков.
Сегодня Международный день защиты детей: скольких украинских мальчиков и девочек россия лишила нормального детства
Полномасштабная российская агрессия лишила нормальной жизни десятки тысяч украинских детей. Многие из них были вынуждены бежать от войны за границу, кто-то оказался на оккупированных территориях. Украинские дети, к сожалению, теперь знают, что такое вражеские обстрелы, как часами прятаться от них в бомбоубежищах.
Рост тарифа на электроэнергию, изменения в оформлении субсидий для некоторых категорий населения. Какие еще нововведения ожидают украинцев с 1 июня
С первого июня в Украине вырастет тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, произойдут определенные изменения в оформлении субсидий для определенных категорий населения.
ISW: российская армия с начала года оккупировала 752 квадратных километра
Российские войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году, несмотря на завышенную оценку министра обороны России Андрея Белоусова в 880 квадратных километров.