Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети

Около 5: 00 часов утра оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

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На момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек: 4 взрослых (из них - одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Возник пожар.

У всех пострадавших-состояние средней тяжести, у одного ребенка - острая реакция на стресс.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

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