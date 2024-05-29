рф может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь на Харьковщине - АТЕШ

россия может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь в Харьковской области. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, передает УНН.

В подразделении агента "АТЕШ" из 18-й мотострелковой дивизии вс россии говорят о возможном привлечении срочников к боевым действиям. Все слышали о потерях в дивизии и понимают, что шансов выжить, участвуя в войне, практически нет - говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что целые роты были уничтожены во время штурмов Волчанска. Поэтому, по данным АТЕШ, такая информация воспринимается военными без энтузиазма.

"Только единицы военнослужащих срочной службы соглашаются заключать контракт с вооруженными силами", - указано в сообщении.

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