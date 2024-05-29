рф может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь на Харьковщине - АТЕШ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  55462 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  102856 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  102311 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  105248 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  98289 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103314 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101981 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124982 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120115 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118448 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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рф может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь на Харьковщине - АТЕШ

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В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

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Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы

Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы

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На фоне жалоб активистов и правозащитников: Лубинец заявил, что в Харькове закрыли одиозный бар "Поза зоною"

На фоне жалоб активистов и правозащитников: Лубинец заявил, что в Харькове закрыли одиозный бар "Поза зоною"

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В Берлине вандалы осквернили более 80 могил, нарисовав букву "Z"

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Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

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Самолеты, ракеты, БТРы и не только: Швеция объявила о самом большом пакете помощи Украине

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Публикации

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

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Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

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Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  183386 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  182013 просмотра

рф может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь на Харьковщине - АТЕШ

Сообщается, что целые роты были уничтожены во время штурмов Волчанска. Поэтому, по данным АТЕШ, такая информация воспринимается военными без энтузиазма.

Война •   •  1126 просмотра
рф может использовать срочников в боевых действиях из-за больших потерь на Харьковщине - АТЕШ

Минобороны работает над выделением дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения-Умеров

Минобороны работает над решением о выделении дополнительных 370 млрд грн на закупку вооружений для поддержки своей оборонной промышленности и удовлетворения материально-технических потребностей армии.

Война •   •  2355 просмотра
Минобороны работает над выделением дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения-Умеров

Оккупанты нанесли пять ударов по Лиману: ракетой "Гром-Е1" и четырьмя бомбами

Российские захватчики нанесли пять ударов по Лиману, использовав одну ракету «Гром-Е1» и четыре бомбы «УМПБ Д-30 СМ», ранив по меньшей мере 8 человек и повредив несколько зданий.

Война •   •  2807 просмотра
Оккупанты нанесли пять ударов по Лиману: ракетой "Гром-Е1" и четырьмя бомбами

россияне 15 раз обстреляли Днепропетровщину: два человека погибли, еще двое ранены

В течение суток, 29 мая, 15 раз атаковали Днепропетровщину. В результате российских обстрелов погибли два человека, еще двое - получили ранения.

Общество •   •  4329 просмотра
россияне 15 раз обстреляли Днепропетровщину: два человека погибли, еще двое ранены

Зеленский провел разговор с генсеком ООН относительно Саммита мира

Президент Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Гутерришем, поблагодарив его за поддержку формулы мира в Украине и обсудив важность участия ООН в глобальных усилиях по достижению мира, основанных на Уставе ООН и резолюциях.

политика •   •  4916 просмотра
Зеленский провел разговор с генсеком ООН относительно Саммита мира

В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли в центральной части Харькова боэприпас УМПБ Д-30 С, который был обстрелян противником во время беспощадных обстрелов прифронтового города.

Война •   •  5215 просмотра
В центре Харькова саперы изъяли неразорванный боеприпас

Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы

648 участников приняли участие в самой массовой шахматной игре в Днепропетровской области в рамках фестиваля "Стратегия нерушимого", установив национальный рекорд.

Общество •   •  5073 просмотра
Исторический рекорд: на Днепропетровщине состоялась самая массовая партия в шахматы

На фоне жалоб активистов и правозащитников: Лубинец заявил, что в Харькове закрыли одиозный бар "Поза зоною"

Бар в Харькове, который пропагандировал насилие, дискриминацию и преступления с помощью своего меню, был закрыт после жалоб активистов и вмешательства офиса Омбудсмена, Министерства культуры, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции.

Общество •   •  5115 просмотра
На фоне жалоб активистов и правозащитников: Лубинец заявил, что в Харькове закрыли одиозный бар "Поза зоною"

В Берлине вандалы осквернили более 80 могил, нарисовав букву "Z"

На берлинском кладбище 83 могилы были осквернены буквой "Z", символом, связанным с войной России против Украины, но полиция пока не установила политический мотив.

Новости Мира •   •  5955 просмотра
В Берлине вандалы осквернили более 80 могил, нарисовав букву "Z"

В Дії запустили тестовый режим брака онлайн

Скоро в приложении Дія появится новая долгожданная услуга - брак онлайн. Теперь не надо будет ходить в ГРАГС и стоять в очередях, чтобы подать заявление о браке и зарегистрировать его.

Общество •   •  6401 просмотра
В Дії запустили тестовый режим брака онлайн