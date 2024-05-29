россия хочет ввести налог для "состоятельных", ведь расходы на войну в Украине растут - СМИ
Киев • УНН
россия планирует повысить корпоративный подоходный налог с 20% до 25%, а подоходный налог с физических лиц для лиц с высоким доходом с 15% до 22%, начиная с 2025 года, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный войной в Украине.
россия планирует повысить налоги для корпораций и состоятельных лиц, чтобы покрыть бюджетный дефицит, возникший из-за войны. Министерство финансов рф предлагает увеличить налог на прибыль корпораций на 5%, а с 2025 года повысить ставку налога на доходы физических лиц для самых высоких доходов до 22% с текущих 15%, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
россия объявила о планах увеличения налогов для корпораций и состоятельных лиц, направленных на ограниченное количество людей, что может стать популярным решением в контексте продолжающегося вторжения в Украину и растущего давления на государственный бюджет. Согласно плану Министерства финансов рф, предлагается ввести более строгий прогрессивный налог на доходы, а налог на прибыль корпораций увеличится до 25% с нынешних 20%.
С 2025 года в рф ставка налога на доходы физических лиц для высоких доходов вырастет до 22% с текущих 15%. Также возрастут сборы на добычу железной руды и производство калийных и фосфорных удобрений. По прогнозам, эти меры принесут дополнительные 2,6 трлн рублей (29,2 млрд долл.) в 2025 году, большинство из которых получат от увеличения корпоративного налога.
Налог на доходы физических лиц в рф затронет около 2 миллионов человек, или 3,2% от общей рабочей силы, согласно заявлению министра финансов антона силуанова. Ставки налога будут варьироваться от текущих 13% для тех, кто зарабатывает до 2,4 миллиона рублей в год, до 22% для лиц с доходом свыше 50 миллионов рублей.
антон силуанов отметил, что эти изменения направлены на достижение "социальной справедливости, включая прогрессивные налоговые ставки". Однако повышение налогов не повлияет на выплату дивидендов или продажу акций, которые являются основными источниками богатства для самых богатых слоев населения россии.
Издание отмечает, что с конца 2022 года россия сталкивается с дефицитом бюджета, что свидетельствует о высокой стоимости вторжения путина в Украину, которое началось в феврале того же года.
"Проект бюджета предусматривал сокращение расходов на 2 трлн рублей в 2025 году, что выглядело довольно нереалистично. Эту разницу надо было как-то покрывать. Вариант повышения налогов является наиболее консервативным, наиболее сбалансированным в долгосрочной перспективе и наиболее неинфляционным", – говорит экономист "Тинькофф Инвестментс" София Донец.
Напомним
российские компании, которые сталкиваются с трудностями в торговле с Китаем из-за западных санкций, все чаще используют криптовалюты, такие как Tether, и бартерные сделки, чтобы обойти финансовые ограничения.
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россия планирует повысить корпоративный подоходный налог с 20% до 25%, а подоходный налог с физических лиц для лиц с высоким доходом с 15% до 22%, начиная с 2025 года, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный войной в Украине.
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