росія хоче запровадити податок для “заможних”, адже витрати на війну в Україні зростають - ЗМІ
Київ • УНН
росія планує підвищити Корпоративний прибутковий податок з 20% до 25%, а прибутковий податок з фізичних осіб для осіб з високим доходом з 15% до 22%, починаючи з 2025 року, щоб покрити дефіцит бюджету, викликаний війною в Україні.
росія планує підвищити податки для корпорацій і заможних осіб, щоб покрити бюджетний дефіцит, який виник через війну. Міністерство фінансів рф пропонує збільшити податок на прибуток корпорацій на 5%, а з 2025 року підвищити ставку податку на доходи фізичних осіб для найвищих доходів до 22% з поточних 15%, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
росія оголосила про плани збільшення податків для корпорацій та заможних осіб, спрямовані на обмежену кількість людей, що може стати популярним рішенням у контексті триваючого вторгнення в Україну та зростаючого тиску на державний бюджет. Згідно з планом Міністерства фінансів рф, пропонується ввести більш суворий прогресивний податок на доходи, а податок на прибуток корпорацій збільшиться до 25% з нинішніх 20%.
Від 2025 року у рф ставка податку на доходи фізичних осіб для високих доходів зросте до 22% з поточних 15%. Також зростуть збори на видобуток залізної руди та виробництво калійних та фосфорних добрив. За прогнозами, ці заходи принесуть додаткові 2,6 трлн рублів (29,2 млрд дол.) у 2025 році, більшість з яких отримають від збільшення корпоративного податку.
Податок на доходи фізичних осіб у рф торкнеться близько 2 мільйонів осіб, або 3,2% від загальної робочої сили, згідно з заявою міністра фінансів антона силуанова. Ставки податку будуть варіюватися від поточних 13% для тих, хто заробляє до 2,4 мільйона рублів на рік, до 22% для осіб із доходом понад 50 мільйонів рублів.
антон силуанов зазначив, що ці зміни спрямовані на досягнення "соціальної справедливості, включаючи прогресивні податкові ставки". Однак підвищення податків не вплине на виплату дивідендів або продаж акцій, які є основними джерелами багатства для найбагатших верств населення росії.
Видання зауважує, що з кінця 2022 року росія стикається з дефіцитом бюджету, що свідчить про високу вартість вторгнення путіна в Україну, яке розпочалося в лютому того ж року.
"Проєкт бюджету передбачав скорочення видатків на 2 трлн рублів у 2025 році, що виглядало досить нереалістично. Цю різницю треба було якось покривати. Варіант підвищення податків є найбільш консервативним, найбільш збалансованим у довгостроковій перспективі та найбільш неінфляційним", – каже економіст "Тінькофф Інвестментс" Софія Донець.
Нагадаємо
російські компанії, які постають перед труднощами в торгівлі з Китаєм через західні санкції, все частіше використовують криптовалюти, такі як Tether, і бартерні угоди, щоб обійти фінансові обмеження.