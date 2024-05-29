рф може використати строковиків у бойових діях через великі втрати на Харківщині - АТЕШ
Київ • УНН
Повідомляється, що цілі роти було знищено під час штурмів Вовчанська. Тому, за даними АТЕШ, така інформація сприймається військовими без ентузіазму.
росія може використати строковиків у бойових діях через великі втрати в Харківській області. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, передає УНН.
У підрозділі агента "АТЕШ" з 18-ї мотострілецької дивізії зс росії говорять про можливе залучення строковиків до бойових дій. Усі чули про втрати в дивізії та розуміють, що шансів вижити, беручи участь у війні, практично немає
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Крім того, повідомляється, що цілі роти було знищено під час штурмів Вовчанська. Тому, за даними АТЕШ, така інформація сприймається військовими без ентузіазму.
"Лише одиниці військовослужбовців строкової служби погоджуються укладати контракт із збройними силами", - зазначено у повідомленні.
росія хоче запровадити податок для “заможних”, адже витрати на війну в Україні зростають - ЗМІ29.05.24, 15:18 • 19758 переглядiв