Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 7

Из-за вражеского удара по Новобаварскому району Харькова количество погибших возросло до 7. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

До 7 увеличилось число погибших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова, среди них четверо мужчин и трое женщин. Поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться еще две женщины - - написал Синегубов в Telrgram.

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31 мая мэр города Игорь Терехов сообщал, что в Харькове нашли тело еще одного погибшего в результате ночного удара войск рф по жилому дому в Новобаварском районе.

Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети