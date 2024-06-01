Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 7

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  118414 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  118049 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  121885 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  125567 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  139787 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  131556 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  221264 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112720 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  205962 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  91857 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор

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Ночью россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

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Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси

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Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети

Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети

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WSJ узнала, как власти Франции отнеслись к отправке военных на Украину

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Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  166636 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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30 мая 2024, 11:38  •  221264 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  207063 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
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30 мая 2024, 08:04  •  205962 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  208194 просмотра

Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 7

В результате вражеского обстрела жилого дома в Новобаварском районе Харькова погибли 7 человек, в том числе 4 мужчины и 3 женщины. Поисковые работы продолжаются.

Война •   •  18886 просмотра
Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 7

В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании

В бирже благотворительности "ДоброДій“объясняют, что довольно часто на праздники” спонтанные благотворители" присылают детям игрушки и подарки. Но это-проявление ложного представления о помощи, ведь такие жесты не решают настоящие проблемы детей

Общество •   •  17082 просмотра
В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании

россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

россияне вывезли почти 170 тыс. тонн пшеницы из временно оккупированной Луганской области в ростовске, пренебрегая стратегическими запасами.

Война •   •  18592 просмотра
россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор

российские оккупанты постоянно атакуют село Белогоровка в Луганской области, пытаясь прорвать там украинскую оборону.

Война •   •  18768 просмотра
Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор

Ночью россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

Ночью россия атаковала две тепловые электростанции ДТЭК, повредив оборудование. Энергетики работают над устранением последствий.

Война •   •  18628 просмотра
Ночью россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование

Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси

Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси, восстановив 200-метров в буферную зону и направив на границу новые подразделения.

Война •   •  20874 просмотра
Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси

Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети

В Балаклее, Изюмский район, около 5 часов утра в результате ракетного удара по двум жилым домам были ранены 12 человек, в том числе 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет, у одного ребенка была острая стрессовая реакция.

Война •   •  18623 просмотра
Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети

В Запорожье перекрыли движение через Днепрогэс

В Запорожье движение через Днепровскую гидроэлектростанцию временно перекрыто из-за ущерба, причиненного российским ракетным ударом, который также повредил более 20 жилых домов и объект энергетической инфраструктуры.

Общество •   •  20859 просмотра
В Запорожье перекрыли движение через Днепрогэс

Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА

Россия атаковала объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области во время массированного ракетного удара по Украине в ночь на 1 июня.

Война •   •  17624 просмотра
Россия поразила объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области-ОВА

Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов

Военно-воздушные силы Украины сбили 35 российских ракет и 46 беспилотников во время массированной ракетной атаки в ночь на 1 июня.

Война •   •  19289 просмотра
Ночью ПВО сбила 35 ракет и 46 дронов