Нічна атака рф на Харків: знайдено тіло ще одного загиблого
Київ • УНН
У Харкові знайшли тіло ще одного загиблого у результаті нічного удару військ рф по житловому будинку в Новобаварському районі, пошуково-рятувальна операція все ще триває.
У Харкові знайшли тіло ще одного загиблого у результаті нічного удару військ рф по житловому будинку в Новобаварському районі, пошуково-рятувальна операція все ще триває, повідомив у п'ятницю мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
По нічному удару по житловому будинку у Новобаварському районі. Щойно знайшли тіло ще одного загиблого - загалом, тих, хто втратив життя внаслідок тероризму росіян цієї ночі пʼятеро. Пошуково-рятувальна операція ще триває
Удар рф по Харкову: кількість загиблих збільшилася до пʼяти31.05.24, 09:35 • 101862 перегляди