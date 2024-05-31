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Нічна атака рф на Харків: знайдено тіло ще одного загиблого

Нічна атака рф на Харків: знайдено тіло ще одного загиблого

Київ • УНН

 • 18460 перегляди

У Харкові знайшли тіло ще одного загиблого у результаті нічного удару військ рф по житловому будинку в Новобаварському районі, пошуково-рятувальна операція все ще триває.

У Харкові знайшли тіло ще одного загиблого у результаті нічного удару військ рф по житловому будинку в Новобаварському районі, пошуково-рятувальна операція все ще триває, повідомив у п'ятницю мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

По нічному удару по житловому будинку у Новобаварському районі. Щойно знайшли тіло ще одного загиблого - загалом, тих, хто втратив життя внаслідок тероризму росіян цієї ночі пʼятеро. Пошуково-рятувальна операція ще триває

- написав Терехов у Telegram.

Удар рф по Харкову: кількість загиблих збільшилася до пʼяти31.05.24, 09:35 • 101862 перегляди

Юлія Шрамко

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