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Удар рф по Харкову: кількість загиблих збільшилася до пʼяти

Київ • УНН

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П'ятеро людей загинули в Харкові в результаті російського удару в ніч на 31 травня.

У Харкові з-під завалів деблокували ще одного загиблого внаслідок удару рф по місту у ніч на 31 травня. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих

- написав Синєгубов.

За його словами, рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці.

Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих через атаки рф на Харків у ніч на 31 травня. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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