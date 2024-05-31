Удар рф по Харкову: кількість загиблих збільшилася до пʼяти
Київ • УНН
П'ятеро людей загинули в Харкові в результаті російського удару в ніч на 31 травня.
У Харкові з-під завалів деблокували ще одного загиблого внаслідок удару рф по місту у ніч на 31 травня. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих
За його словами, рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці.
Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих через атаки рф на Харків у ніч на 31 травня.