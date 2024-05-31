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Нічна ракетна атака рф на Харків: 4 людини загинули, 25 постраждали, у тому числі діти

Київ • УНН

 • 28606 перегляди

Чотири людини загинули і 25 отримали поранення, у тому числі двоє дітей, в результаті ворожих ракетних обстрілів у Харкові.

Чотири людини загинули і 25 постраждали, у тому числі двоє дітей, в результаті ворожих ракетних ударів по Харкову у ніч на 31 травня, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Складна ніч для Харкова. На цю хвилину - четверо загиблих. 25 поранених

- повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Як зазначив Синєгубов, о 23:50 відбулися ворожі ракетні обстріли по кількох локаціях у місті:

  • П'ятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи. Виникла пожежа. Загинули 2 людини. Постраждали 25 осіб, з них дві дитини - хлопчик та дівчинка по 12 років. 
  • Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої». 
  • Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження. 
  • Ще одне влучання - у триповерхову адміністративну будівлю.

З його слів, у зруйнованому будинку виявили ще одне тіло загиблого.

Ліквідація наслідків триває.

Смертоносний ракетний удар по Харкову: деталі повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури 31.05.24, 03:14 • 60397 переглядiв

Юлія Шрамко

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