Нічна ракетна атака рф на Харків: 4 людини загинули, 25 постраждали, у тому числі діти
Київ • УНН
Чотири людини загинули і 25 отримали поранення, у тому числі двоє дітей, в результаті ворожих ракетних обстрілів у Харкові.
Чотири людини загинули і 25 постраждали, у тому числі двоє дітей, в результаті ворожих ракетних ударів по Харкову у ніч на 31 травня, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Складна ніч для Харкова. На цю хвилину - четверо загиблих. 25 поранених
Деталі
Як зазначив Синєгубов, о 23:50 відбулися ворожі ракетні обстріли по кількох локаціях у місті:
- П'ятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи. Виникла пожежа. Загинули 2 людини. Постраждали 25 осіб, з них дві дитини - хлопчик та дівчинка по 12 років.
- Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої».
- Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.
- Ще одне влучання - у триповерхову адміністративну будівлю.
З його слів, у зруйнованому будинку виявили ще одне тіло загиблого.
Ліквідація наслідків триває.
Смертоносний ракетний удар по Харкову: деталі повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури 31.05.24, 03:14 • 60397 переглядiв