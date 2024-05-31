Смертоносний ракетний удар по Харкову: деталі повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури

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Київ • УНН

 • 60397 перегляди

П'ять ворожих ракет потрапили в житлові і комерційні об'єкти в Харкові, у результаті чого загинули 3 людини і 23 отримали поранення, в тому числі 2 дитини.

Уночі 31 травня 5 ворожих ракет потрапили у житлові та комерційні об'єкти Харкова. Три людини загинули, 23 отримали травми різного ступеня тяжкості, в тому числі двоє дітей. Про це повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.

Деталі

У Новобаварському районі Харкова нічний спокій був порушений ворожим обстрілом, що став наслідком запуску ракет типу С-300 та С-400 з території бєлгородської області рф.

Цей напад призвів до страшних наслідків: п'ять влучань у Новобаварському районі, одна з ракет потрапила у п'ятиповерховий житловий будинок, тоді як інші вибухнули поруч з житловим будинком, пошкодивши більше 20 багатоповерхових будинків.

Крім того, було зруйноване приватне підприємство.

Наразі звітується про загибель трьох цивільних осіб, а 12 інших отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження, включаючи двох дітей.

Відповідно до даного акту агресії було розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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