Смертоносний ракетний удар по Харкову: деталі повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури
Київ • УНН
П'ять ворожих ракет потрапили в житлові і комерційні об'єкти в Харкові, у результаті чого загинули 3 людини і 23 отримали поранення, в тому числі 2 дитини.
Уночі 31 травня 5 ворожих ракет потрапили у житлові та комерційні об'єкти Харкова. Три людини загинули, 23 отримали травми різного ступеня тяжкості, в тому числі двоє дітей. Про це повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.
Деталі
У Новобаварському районі Харкова нічний спокій був порушений ворожим обстрілом, що став наслідком запуску ракет типу С-300 та С-400 з території бєлгородської області рф.
Цей напад призвів до страшних наслідків: п'ять влучань у Новобаварському районі, одна з ракет потрапила у п'ятиповерховий житловий будинок, тоді як інші вибухнули поруч з житловим будинком, пошкодивши більше 20 багатоповерхових будинків.
Крім того, було зруйноване приватне підприємство.
Наразі звітується про загибель трьох цивільних осіб, а 12 інших отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження, включаючи двох дітей.
Відповідно до даного акту агресії було розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст. 438 КК України.
Нагадаємо
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих.
У результаті нападу росіян в Харкові загинули 3 людини, 16 отримали поранення31.05.24, 02:23 • 28392 перегляди