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У результаті нападу росіян в Харкові загинули 3 людини, 16 отримали поранення

У результаті нападу росіян в Харкові загинули 3 людини, 16 отримали поранення

Київ • УНН

 • 28392 перегляди

У результаті обстрілу рф житлового будинку в Харкові загинули 3 людини і 16 отримали поранення, в тому числі лікар швидкої допомоги і діти.

Нині у Харкові внаслідок російської атаки відомо про 3 загиблих та 16 постраждалих. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Станом на зараз відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих

- заявив Олег Синєгубов.

Крім того, голова Харківської ОВА зазначив, що серед поранених є медик екстреної медичної допомоги, а також пошкоджене авто швидкої.

Противник цинічно, використавши тактику подвійної атаки, вдарив двічі по житловому будинку, коли вже на місці події працювали медичний персонал, рятувальники та правоохоронці.

Попередньо, ворожі сили використали ракети С-300 у Новобаварському районі Харкова. Усі обстріли були спрямовані лише на цивільну інфраструктуру. Наразі триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що у результаті ударів росіян по житловому будинку в Харкові 2 людей загинуло та 13 осіб постраждало, у тому числі 12-річна дівчинка і 12-річний хлопчик. Дітей було госпіталізовано.

У Харкові зросла кількість жертв: 2 загиблих і 13 постраждалих осіб, серед яких 2 малолітніх дітей31.05.24, 01:58 • 24114 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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