В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

Сейчас в Харькове в результате российской атаки известно о 3 погибших и 16 пострадавших. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас известно о трех погибших и 16 пострадавших - заявил Олег Синегубов.

Кроме того, глава Харьковской ОВА отметил, что среди раненых есть медик экстренной медицинской помощи, а также поврежденное авто скорой.

Противник цинично, использовав тактику двойной атаки, ударил дважды по жилому дому, когда уже на месте происшествия работали медицинский персонал, спасатели и правоохранители.

Предварительно, вражеские силы использовали ракеты С-300 в Новобаварском районе Харькова. Все обстрелы были направлены только на гражданскую инфраструктуру. Сейчас идет ликвидация последствий.

Напомним

Ранее сообщалось, что в результате ударов россиян по жилому дому в Харькове 2 человека погибли на 13 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка и 12-летний мальчик. Дети были госпитализированы.

В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей