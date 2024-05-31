В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  101361 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  104386 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  126579 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  129756 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  84569 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116004 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120982 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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29 мая 2024, 11:15  •  165111 просмотра

В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

В результате обстрела рф жилого дома в Харькове погибли 3 человека и 16 получили ранения, в том числе врач скорой помощи и дети.

Общество •   •  883 просмотра
В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область

Согласно сообщениям Воздушных Сил Украины, беспилотник направляется из Николаевской области в сторону Кировоградской области Украины.

Война •   •  1676 просмотра
БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область

В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей

В результате ударов россиян по жилому дому в Харькове 2 человека погибли на 13 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка и 12-летний мальчик. Дети были госпитализированы.

Общество •   •  1870 просмотра
В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей

В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

В результате российского удара по жилому дому в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован.

Общество •   •  3033 просмотра
В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

Ударные БпЛА движутся в северо западном направлении на Николаевщину

Воздушные силы Украины информируют, что беспилотники-шахеды из Херсонской области движутся на северо-запад в направлении Николаевской области.

Война •   •  4975 просмотра
Ударные БпЛА движутся в северо западном направлении на Николаевщину

Атаки по жилому дому Харькова: количество пострадавших увеличилось до 8 человек

По словам главы Харьковской областной военной администрации, восемь человек пострадали в Харькове после того, как российские войска нанесли удар по жилому дому, а затем снова открыли огонь по тому же месту.

Общество •   •  5424 просмотра
Атаки по жилому дому Харькова: количество пострадавших увеличилось до 8 человек

В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший

В Харькове вражеское нападение на жилой дом привело к пожару, в результате которого один пострадавший был госпитализирован, а люди, возможно, оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания, при этом работы по ликвидации пожара продолжаются.

Общество •   •  5898 просмотра
В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший

В Харькове слышны взрывы, сообщает мэр Терехов

В Харькове были слышны взрывы, о чем сообщил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  11017 просмотра
В Харькове слышны взрывы, сообщает мэр Терехов

США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины

Администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.

политика •   •  13122 просмотра
США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины

В Херсоне слышны взрывы

Взрывы раздаются в Херсоне.

Война •   •  15818 просмотра
В Херсоне слышны взрывы