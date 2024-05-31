В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей

В Харькове из-за российской агрессии снова возросло количество пострадавших. Сейчас известно еще о 1 погибшем и о 13 раненых. Среди них-еще один 12-летний госпитализированный ребенок. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Число возросло до 13 пострадавших.

среди них - еще один ребенок 12 лет, мальчик также госпитализирован - проинформировал Олег Синегубов.

Напомним

Ранее было сообщено, что в результате ударов оккупантов по жилому дому в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован.

Добавим

По информации, на другом месте попадания известно еще об одном погибшем в результате ракетного удара рф.

В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка