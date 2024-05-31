В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  101366 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  104392 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  126590 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  106250 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  129761 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  84569 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  89651 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116004 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120982 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117789 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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29 мая 2024, 11:15  •  165115 просмотра

В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

В результате российского удара по жилому дому в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован.

Общество •   •  2774 просмотра
В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

Ударные БпЛА движутся в северо западном направлении на Николаевщину

Воздушные силы Украины информируют, что беспилотники-шахеды из Херсонской области движутся на северо-запад в направлении Николаевской области.

Война •   •  4656 просмотра
Ударные БпЛА движутся в северо западном направлении на Николаевщину

Атаки по жилому дому Харькова: количество пострадавших увеличилось до 8 человек

По словам главы Харьковской областной военной администрации, восемь человек пострадали в Харькове после того, как российские войска нанесли удар по жилому дому, а затем снова открыли огонь по тому же месту.

Общество •   •  5148 просмотра
Атаки по жилому дому Харькова: количество пострадавших увеличилось до 8 человек

В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший

В Харькове вражеское нападение на жилой дом привело к пожару, в результате которого один пострадавший был госпитализирован, а люди, возможно, оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания, при этом работы по ликвидации пожара продолжаются.

Общество •   •  5645 просмотра
В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший

В Харькове слышны взрывы, сообщает мэр Терехов

В Харькове были слышны взрывы, о чем сообщил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  10766 просмотра
В Харькове слышны взрывы, сообщает мэр Терехов

США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины

Администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.

политика •   •  12833 просмотра
США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины

В Херсоне слышны взрывы

Взрывы раздаются в Херсоне.

Война •   •  15626 просмотра
В Херсоне слышны взрывы

Войска рф 14 раз обстреляли 7 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 52 взрыва

Оккупанты 14 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в разных населенных пунктах прогремело 52 взрыва.

Общество •   •  16473 просмотра
Войска рф 14 раз обстреляли 7 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 52 взрыва

В Донецкой области погибла военная корреспондентка Анастасия Волкова

Украинская военная корреспондентка Анастасия Волкова погибла в Донецкой области, где она работала в горячих точках.

Война •   •  17977 просмотра
В Донецкой области погибла военная корреспондентка Анастасия Волкова

Церемония в память о Раиси в ООН: в Госдепе заявили, что представителей от США не будет

Соединенные Штаты не будут присутствовать на мемориальной церемонии ООН в память о покойном президенте Ирана Ибрагиме Раиси из-за критики со стороны правозащитников в связи с его ролью в массовых казнях политзаключенных в 1988 году.

Новости Мира •   •  17680 просмотра
Церемония в память о Раиси в ООН: в Госдепе заявили, что представителей от США не будет