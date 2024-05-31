В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

В результате вражеских ударов в Харькове сейчас известно о 1 погибшем и 12 пострадавших, среди которых 12-летний ребенок. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Не местах прилетов предварительно 12 пострадавших - заявил Игорь Терехов.

Добавим

По информации от директора областного центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, в Харькове среди раненых есть 12-летняя девочка. Сейчас ее госпитализировали.

Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов передает, что в городе по меньшей мере один человек погиб в результате ракетных ударов рф.

Напомним

В Харькове россияне несколько раз обстреляли многоквартирный жилой дом, в результате чего возникли разрушения и пожар.

Атаки по жилому дому Харькова: количество пострадавших увеличилось до 8 человек