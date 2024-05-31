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В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка
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В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший
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США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины
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В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка
В результате российского удара по жилому дому в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован.
Ударные БпЛА движутся в северо западном направлении на Николаевщину
Воздушные силы Украины информируют, что беспилотники-шахеды из Херсонской области движутся на северо-запад в направлении Николаевской области.
Атаки по жилому дому Харькова: количество пострадавших увеличилось до 8 человек
По словам главы Харьковской областной военной администрации, восемь человек пострадали в Харькове после того, как российские войска нанесли удар по жилому дому, а затем снова открыли огонь по тому же месту.
В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший
В Харькове вражеское нападение на жилой дом привело к пожару, в результате которого один пострадавший был госпитализирован, а люди, возможно, оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания, при этом работы по ликвидации пожара продолжаются.
В Харькове слышны взрывы, сообщает мэр Терехов
В Харькове были слышны взрывы, о чем сообщил мэр города Игорь Терехов.
США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины
Администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.
В Херсоне слышны взрывы
Взрывы раздаются в Херсоне.
Войска рф 14 раз обстреляли 7 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 52 взрыва
Оккупанты 14 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в разных населенных пунктах прогремело 52 взрыва.
В Донецкой области погибла военная корреспондентка Анастасия Волкова
Украинская военная корреспондентка Анастасия Волкова погибла в Донецкой области, где она работала в горячих точках.
Церемония в память о Раиси в ООН: в Госдепе заявили, что представителей от США не будет
Соединенные Штаты не будут присутствовать на мемориальной церемонии ООН в память о покойном президенте Ирана Ибрагиме Раиси из-за критики со стороны правозащитников в связи с его ролью в массовых казнях политзаключенных в 1988 году.