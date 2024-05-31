Атаки по жилому дому Харькова: количество пострадавших увеличилось до 8 человек

По обновленной информации, количество пострадавших в Харькове увеличилось до 8 человек. об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По предварительным данным, количество пострадавших увеличилось до восьми человек - проинформировал Олег Синегубов.

Напомним

В Харькове враг попал в многоквартирный жилой дом, а затем повторно обстрелял это же место. Следовательно, в результате российской агрессии на месте попаданий возникли пожар и разрушение. Сейчас идет разбор и ликвидация пожара.

Кроме того, ранее сообщалось, что в результате российской агрессии один горожанин был госпитализирован в медицинское учреждение.

В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший