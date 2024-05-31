Атаки по житловому будинку Харкова: кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб
Київ • УНН
За словами голови Харківської обласної Військової адміністрації, вісім осіб постраждали у Харкові після того, як російські війська завдали удару по житловому будинку, а потім знову відкрили вогонь по тому ж місцю.
За оновленою інформацією, кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 8 осіб. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За попередніми даними, кількість постраждалих збільшилася до восьми людей
Нагадаємо
У Харкові ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, а потім повторно обстріляв це ж місце. Відтак, у результаті російської агресії на місці влучань виникли пожежа та руйнування. Нині триває розбір та ліквідація пожежі.
Крім того, раніше повідомлялося, що внаслідок російської агресії однин містянин був госпіталізований до медичної установи.
У Харкові окупанти вдарили по житловому будинку: виникла пожежа та є постраждалий31.05.24, 00:42 • 23253 перегляди