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У Харкові окупанти вдарили по житловому будинку: виникла пожежа та є постраждалий

У Харкові окупанти вдарили по житловому будинку: виникла пожежа та є постраждалий

Київ • УНН

 • 23253 перегляди

У Харкові ворожий напад на житловий будинок призвів до пожежі, у результаті якої один потерпілий був госпіталізований, а люди, можливо, опинилися в пастці під уламками п'ятиповерхової будівлі, при цьому роботи з ліквідації пожежі тривають.

У Харкові внаслідок ворожих атак по багатоквартирній забудові сталася пожежа. Наразі відомо про одного постраждалого. Триває ліквідація пожежі. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За інформацією, окупанти вдарили по багатоквартирному житловому будинку, у результаті чого є руйнування і пожежа.

На цю хвилину відомо про одного постраждалого, госпіталізований до медичної установи. 
Розбір та ліквідація пожежі тривають.

- поінформував Олег Синєгубов.

Додамо

Працівники ДСНС передають, що під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди.

Нагадаємо

Раніше Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що У Харкові були чутні вибухи.

У Харкові чути вибухи, повідомляє мер Терехов30.05.24, 23:55 • 27923 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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