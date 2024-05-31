В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  100460 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  103504 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116000 просмотра

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29 мая 2024, 11:15  •  164204 просмотра

В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший

В Харькове вражеское нападение на жилой дом привело к пожару, в результате которого один пострадавший был госпитализирован, а люди, возможно, оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания, при этом работы по ликвидации пожара продолжаются.

Общество •   •  1480 просмотра
В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший

В Харькове слышны взрывы, сообщает мэр Терехов

В Харькове были слышны взрывы, о чем сообщил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  6810 просмотра
В Харькове слышны взрывы, сообщает мэр Терехов

США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины

Администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.

политика •   •  9356 просмотра
США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины

В Херсоне слышны взрывы

Взрывы раздаются в Херсоне.

Война •   •  12930 просмотра
В Херсоне слышны взрывы

Войска рф 14 раз обстреляли 7 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 52 взрыва

Оккупанты 14 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в разных населенных пунктах прогремело 52 взрыва.

Общество •   •  14034 просмотра
Войска рф 14 раз обстреляли 7 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 52 взрыва

В Донецкой области погибла военная корреспондентка Анастасия Волкова

Украинская военная корреспондентка Анастасия Волкова погибла в Донецкой области, где она работала в горячих точках.

Война •   •  15775 просмотра
В Донецкой области погибла военная корреспондентка Анастасия Волкова

Церемония в память о Раиси в ООН: в Госдепе заявили, что представителей от США не будет

Соединенные Штаты не будут присутствовать на мемориальной церемонии ООН в память о покойном президенте Ирана Ибрагиме Раиси из-за критики со стороны правозащитников в связи с его ролью в массовых казнях политзаключенных в 1988 году.

Новости Мира •   •  15664 просмотра
Церемония в память о Раиси в ООН: в Госдепе заявили, что представителей от США не будет

Оккупанты нанесли авиудар по Херсонщине: повреждена школа

Около 5 вечера враг сбросил 9 управляемых авиабомб на три населенных пункта Бериславского и Херсонского района.

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Оккупанты нанесли авиудар по Херсонщине: повреждена школа

На Алтае, вероятно, сгорела резиденция Путина: что сообщают росСМИ

Согласно сообщениям и фотографиям блогеров и активистов, одно из зданий резиденции путина на Алтае почти полностью сгорело.

Новости Мира •   •  18132 просмотра
На Алтае, вероятно, сгорела резиденция Путина: что сообщают росСМИ

Президент Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух. Глава государства подчеркнул-важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены.

Общество •   •  19502 просмотра
Президент Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух