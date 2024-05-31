В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший

В Харькове в результате вражеских атак по многоквартирной застройке произошел пожар. Сейчас известно об одном пострадавшем. Продолжается ликвидация пожара. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По информации, оккупанты ударили по многоквартирному жилому дому, в результате чего есть разрушение и пожар.

На эту минуту известно об одном пострадавшем, госпитализированном в медицинское учреждение.

разбор и ликвидация пожара продолжаются. - проинформировал Олег Синегубов.

Добавим

Работники ГСЧС передают, что под завалами пятиэтажки могут быть люди.

Напомним

Ранее Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове были слышны взрывы.

В Харькове слышны взрывы, сообщает мэр Терехов