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Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові 1 людина загинула та 12 осіб постраждало, у тому числі 12-річна дівчинка

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові 1 людина загинула та 12 осіб постраждало, у тому числі 12-річна дівчинка

Київ • УНН

 • 23643 перегляди

У результаті російського удару по житловому будинку в Харкові 1 людина загинула та 12 осіб постраждало, у тому числі 12-річна дівчинка. Дитину було госпіталізовано.

Унаслідок ворожих ударів у Харкові нині відомо про 1 загиблого та 12 постраждалих, серед яких 12-річна дитина. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Не місцях прильотів попередньо 12 постраждалих

- заявив Ігор Терехов.

Додамо

За інформацією від директора обласного центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, у Харкові серед поранених є 12-річна дівчинка. Нині її госпіталізували.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов передає, що у місті щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетних ударів рф.

Нагадаємо

У Харкові росіяни кілька разів обстріляли багатоквартирний житловий будинок, у результаті чого виникли руйнування та пожежа.

Атаки по житловому будинку Харкова: кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб 31.05.24, 00:57 • 22684 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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