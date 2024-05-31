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У Харкові зросла кількість жертв: 2 загиблих і 13 постраждалих осіб, серед яких 2 малолітніх дітей

У Харкові зросла кількість жертв: 2 загиблих і 13 постраждалих осіб, серед яких 2 малолітніх дітей

Київ • УНН

 • 24114 перегляди

У результаті ударів росіян по житловому будинку в Харкові 2 людей загинуло та 13 осіб постраждало, у тому числі 12-річна дівчинка і 12-річний хлопчик. Дітей було госпіталізовано.

У Харкові через російську агресію знову зросла кількість постраждалих. Нині відомо ще про 1 загиблого та про 13 поранених. Серед них — ще одна 12-річна госпіталізована дитина. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Кількість зросла до 13 постраждалих. 
Серед них - ще одна дитина 12 років, хлопчик також госпіталізований

- поінформував Олег Синєгубов.

Нагадаємо

Раніше було повідомлено, що у результаті ударів окупантів по житловому будинку в Харкові 1 людина загинула та 12 осіб постраждало, у тому числі 12-річна дівчинка. Дитину було госпіталізовано.

Додамо

За інформацією, на іншому місці влучання відомо ще про одиного загиблого внаслідок ракетного удару рф. 

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові 1 людина загинула та 12 осіб постраждало, у тому числі 12-річна дівчинка31.05.24, 01:28 • 23643 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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