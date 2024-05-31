У Харкові зросла кількість жертв: 2 загиблих і 13 постраждалих осіб, серед яких 2 малолітніх дітей
Київ • УНН
У результаті ударів росіян по житловому будинку в Харкові 2 людей загинуло та 13 осіб постраждало, у тому числі 12-річна дівчинка і 12-річний хлопчик. Дітей було госпіталізовано.
У Харкові через російську агресію знову зросла кількість постраждалих. Нині відомо ще про 1 загиблого та про 13 поранених. Серед них — ще одна 12-річна госпіталізована дитина. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість зросла до 13 постраждалих.
Серед них - ще одна дитина 12 років, хлопчик також госпіталізований
Нагадаємо
Раніше було повідомлено, що у результаті ударів окупантів по житловому будинку в Харкові 1 людина загинула та 12 осіб постраждало, у тому числі 12-річна дівчинка. Дитину було госпіталізовано.
Додамо
За інформацією, на іншому місці влучання відомо ще про одиного загиблого внаслідок ракетного удару рф.
Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові 1 людина загинула та 12 осіб постраждало, у тому числі 12-річна дівчинка31.05.24, 01:28 • 23643 перегляди