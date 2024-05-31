Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Ночью 31 мая 5 вражеских ракет попали в жилые и коммерческие объекты Харькова. Три человека погибли, 23 получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей. Об этом сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.

Детали

В Новобаварском районе Харькова ночной покой был нарушен вражеским обстрелом, ставшим следствием запуска ракет типа С-300 и С-400 с территории Белгородской области рф.

Это нападение привело к страшным последствиям: пять попаданий в Новобаварском районе, одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, тогда как другие взорвались рядом с жилым домом, повредив более 20 многоэтажных домов.

Кроме того, было разрушено частное предприятие.

В настоящее время отчитывается о гибели трех гражданских лиц, а 12 других получили различной степени тяжести телесные повреждения, включая двух детей.

Согласно данному акту агрессии было начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Напомним

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о трех погибших и 16 пострадавших.

В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения