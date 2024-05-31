Ночная ракетная атака рф на Харьков: 4 человека погибли, 25 пострадали, в том числе дети

Четыре человека погибли и 25 пострадали, в том числе двое детей, в результате вражеских ракетных ударов по Харькову в ночь на 31 мая, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Сложная ночь для Харькова. На эту минуту - четверо погибших. 25 раненых - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

Как отметил Синегубов, в 23:50 произошли вражеские ракетные обстрелы по нескольким локациям в городе:

Пятиэтажный жилой дом. Частично разрушены с 3-го по 5-й этажи. Возник пожар. Погибли 2 человека. Пострадали 25 человек, из них два ребенка - мальчик и девочка по 12 лет.

В результате повторного обстрела в 00:15 поврежден пожарный автомобиль и авто «скорой».

В результате попадания ракеты в землю на территории гражданского предприятия погиб мужчина 1959 года рождения.

Еще одно попадание - в трехэтажное административное здание.

По его словам, в разрушенном доме обнаружили еще одно тело погибшего.

Ликвидация последствий продолжается.

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