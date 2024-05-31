Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти

В Харькове из-под завалов деблокировали еще одного погибшего в результате удара рф по городу в ночь на 31 мая. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Число погибших увеличилось, деблокировали из-под завалов еще одно тело мужчины. Всего за ночь российского теракта - пять погибших - написал Синегубов.

По его словам, спасательно-поисковая операция продолжается. Все службы работают на месте.

Ранее сообщалось о четырех погибших из-за атаки рф на Харьков в ночь на 31 мая.