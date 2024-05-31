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Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти
Пять человек погибли в Харькове в результате российского удара в ночь на 31 мая.
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
Гроза и Науменко незаконно продали имущество терминала "Олимпекс". УНН разобрался, как бизнесмены попытались обвести вокруг пальца инвесторов.
Ночная атака рф на Харьков: еще четверо людей могут быть под завалами
По словам мэра города, в Харькове после ночного нападения российских войск было найдено тело одной жертвы, и еще четверо мирных жителей могут оказаться под завалами.
Австралия увеличивает размер помощи Украине на 20,5 млн долл. на энергетические и гуманитарные нужды
Правительство Австралии выделит Украине дополнительную помощь в размере 31 миллиона австралийских долларов, в том числе 20 миллионов австралийских долларов для Фонда энергетической поддержки Украины, чтобы помочь удовлетворить энергетические и гуманитарные потребности страны.
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Участок между населенными пунктами Берестовец и Комаровка в Черниговской области является дорогой государственного значения и ремонтировать ее должно Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. В то же время сельский голова Комаровки становится на сторону аграрных компаний, мол, бизнес должен работать, чтобы платить налоги.
Атака рф на Киев: обломки вражеских ракет полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе
Российский ракетный удар по Киеву уничтожил трансформаторную подстанцию и повредил электросети в Голосеевском районе, в результате чего несколько домов и помещений остались без электричества.
Власти отказываются от экономического бронирования из-за возможного раскола общества, однако Гетманцев не отказывается от идеи расколоть бизнес
Власти отказались от идеи экономического бронирования. О том председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев продолжает гнуть свою линию и не отказывается от идеи рассорить бизнес.
Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос более чем на 12%: где больше всего
В январе-марте 2024 года в Украине введено в эксплуатацию 2 млн 178,7 тыс. квадратных метров жилья, что на 12,2% больше, чем за соответствующий период 2023 года.
россияне утром ударили по центру Херсона, есть пострадавшая
Российские войска обстреляли центр Херсона, повредив инфраструктуру и здания, а также ранив женщину 1959 года рождения.
В рф заявили об атаке БПЛА на татарстан утром: что известно
Сегодня утром в атнинском районе татарстана, россия, упал беспилотник. В ряде районов казани была слышна сирена. Власти закрывали небо над городом. Сотрудников ряда предприятий эвакуировали.