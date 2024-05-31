Ночная атака рф на Харьков: найдено тело еще одного погибшего

В Харькове нашли тело еще одного погибшего в результате ночного удара войск рф по жилому дому в Новобаварском районе, поисково-спасательная операция все еще продолжается, сообщил в пятницу мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

По ночному удару по жилому дому в Новобаварском районе. Только что нашли тело еще одного погибшего - в общем, тех, кто потерял жизнь в результате терроризма россиян этой ночью пятеро. Поисково-спасательная операция еще продолжается - написал Терехов в Telegram.

Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти