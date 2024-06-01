Ворожий удар по житловому будинку в Харкові: кількість загиблих зросла до 7
Київ • УНН
В результаті ворожого обстрілу житлового будинку в Новобаварському районі Харкова загинули 7 осіб, у тому числі 4 чоловіки і 3 жінки. Пошукові роботи тривають.
Через ворожий удар по Новобаварському району Харкова кількість загиблих зросла до 7. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова, серед них четверо чоловіків і троє жінок. Пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки
Доповнення
31 травня мер міста Ігор Терехов повідомляв, що у Харкові знайшли тіло ще одного загиблого у результаті нічного удару військ рф по житловому будинку в Новобаварському районі.
Удар по Харківщині: постраждали 12 людей, з них восьмеро – діти01.06.24, 08:55 • 37499 переглядiв