Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
donetskДонецк
polshaПольша
Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  110196 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  113959 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  147665 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  107421 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  132120 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  108375 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
2 июня 2024, 16:49  •  110955 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172606 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163328 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162471 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Новости по теме
Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины

Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины

  •  6143 просмотра
Новый вариант Covid KP.2 угрожает вытеснить доминирующий штамм

Новый вариант Covid KP.2 угрожает вытеснить доминирующий штамм

  •  6095 просмотра
14-летняя девочка получила травму позвоночника, спускаясь с горы Говерла

14-летняя девочка получила травму позвоночника, спускаясь с горы Говерла

  •  8402 просмотра
4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

  •  6614 просмотра
Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"

Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"

  •  11009 просмотра
Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39

Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39

  •  10825 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

  •  17519 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

  •  19593 просмотра
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

  •  18933 просмотра
После обстрелов со стороны Ливана на севере Израиля возникли пожары

После обстрелов со стороны Ливана на севере Израиля возникли пожары

  •  16868 просмотра

Популярные

Вражеские беспилотники направляются в сторону Киевской области

Вражеские беспилотники направляются в сторону Киевской области

  •  40404 просмотра
CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине

CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине

  •  50659 просмотра
Италия отправит вторую систему по SAMP / T в Украину для защиты от российских ракетных атак-МИД Италии

Италия отправит вторую систему по SAMP / T в Украину для защиты от российских ракетных атак-МИД Италии

  •  80612 просмотра
За день враг совершил 18 обстрелов по Сумщине

За день враг совершил 18 обстрелов по Сумщине

  •  55643 просмотра
Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях

Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях

  •  47961 просмотра

Публикации

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

  •  147665 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  137172 просмотра
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Эксклюзив

  •  132120 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

  •  141061 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  141166 просмотра

Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины

С начала вооруженной агрессии россии против Украины 546 украинских детей были убиты и более 1345 ранены, 15 стали жертвами сексуального насилия и почти 20 000 насильственно депортированы в Россию по состоянию на начало июня 2024 года.

Общество •   •  6143 просмотра
Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины

Новый вариант Covid KP.2 угрожает вытеснить доминирующий штамм

Новый вариант Covid KP. 2 становится все более распространенным и может вытеснить ранее доминирующий штамм, потенциально вызывая новую волну случаев.

COVID-19 •   •  6095 просмотра
Новый вариант Covid KP.2 угрожает вытеснить доминирующий штамм

14-летняя девочка получила травму позвоночника, спускаясь с горы Говерла

14-летняя девочка получила травму позвоночника во время спуска с горы Говерла в Ивано-Франковской области и была спасена спасателями.

Общество •   •  8402 просмотра
14-летняя девочка получила травму позвоночника, спускаясь с горы Говерла

4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

Сегодня, четвертого июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с кариесом, который был начат в США в 2013 году. По данным ВОЗ во всем мире кариес встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых людей.

УНН Lite •   •  6614 просмотра
4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"

Литовский журналист Миндаугас Йошунас решил присоединиться к Вооруженным Силам Украины в качестве волонтера-парамедика, чтобы помогать спасать жизни на фронте после гибели парамедикини и журналистки Ирины "Чеки" Цыбух.

Война •   •  11009 просмотра
Литовский журналист присоединится к ВСУ как волонтер-парамедик из-за гибели "Чеки"

Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39

В селе Орловка Ровенской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, где 9 человек были спасены и 39 эвакуированы пожарными.

Общество •   •  10825 просмотра
Пожар в психоневрологическом интернате Ровенской области: удалось спасти 9 человек и эвакуировали 39

В Днепре прогремели взрывы

По сообщениям, в городе Днепр произошли взрывы.

Война •   •  17519 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы Украины информируют о потенциальных угрозах применения баллистических ракет с востока.

Война •   •  19593 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о фиксации активности тактической авиации противника в юго-восточном направлении.

Война •   •  18933 просмотра
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

После обстрелов со стороны Ливана на севере Израиля возникли пожары

На севере Израиля возникли пожары после ракетных и беспилотных обстрелов из Ливана.

Новости Мира •   •  16868 просмотра
После обстрелов со стороны Ливана на севере Израиля возникли пожары