Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины

Сегодня, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины. Событие было начато постановлением Верховной Рады в 2021 году, пишет УНН.

Дата была выбрана в связи с тем, что в 1982 году Генассамблея ООН провозгласила четвертое июня Международным днем детей – невинных жертв агрессии.

Памятная дата в Украине сначала была установлена в честь детей, которые с 2014 года стали жертвами скрытой агрессии рф в Донецкой и Луганской областях. Их точное количество, к сожалению, не установлено. По разным данным, с 2014 по февраль 2022 года на востоке Украины погибли более 240 детей. От 150 до 500 несовершеннолетних получили различные травмы и ранения. Более 50 ребятишек считаются пропавшими без вести.

После 24 февраля, с началом открытой агрессии россии против Украины количество детей, ставших жертвами или пострадавших в результате боевых действий, существенно выросло.

По состоянию на начало июня 2024 года июня, в результате российского вторжения 546 украинских детей погибли и более 1345 получили ранения различной степени тяжести.

15 украинских детей стали жертвами сексуального насилия со стороны оккупантов. Почти 20 тысяч детей принудительно депортированы в Россию.

Всего открыто более 3800 уголовных производств по фактам военных преступлений россиян против украинских детей. 54 лицам сообщено о подозрении, 43 производства направлены в суд, 31 лицу уже вынесены приговоры.

В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны