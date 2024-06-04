От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

В Киевской области из-за российской войны пострадали 130 маленьких украинцев. Как сегодня в Буче почтили память детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины, рассказал начальник киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает УНН.

Детали

В Киевской области от рук российских оккупантов погибли и были ранены 130 детей. Никакого оправдания этим преступлениям быть не может. россияне должны понести за это ответственность и предстать перед трибуналом - написал Кравченко в Facebook.

Сегодня в Буче возле церкви Святого Апостола Андрея Первозванного на дереве развесили колокольчики и ангелов, которые символизируют голоса убитых детей.

Сегодня нам приходится защищать украинских детей от россии, ее варварства и террора. И эту безнаказанность должны остановить. Потому что она порождает новые преступления. Весь цивилизованный мир должен об этом помнить. россияне из танков и Градов уничтожают наши родильные дома, ракетами и шахедами бьют по детсадам и школам. Потому что хотят уничтожить наше будущее - указал начальник ОВА.

Кравченко отметил, что постоянные воздушные тревоги и пребывание в укрытиях стали привычными для маленьких украинцев. Украина должна вернуть им настоящее детство. А не жизнь в страхе, тревоге, да под обстрелами.

"Вечная память каждому ребенку, у которого россияне забрали самое дорогое – жизнь", - добавил начальник ОВА.

Дополнение

Сегодня, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Событие было начато постановлением Верховной Рады в 2021 году.

В результате вооруженной агрессии рф в Украине погиб 551 ребенок и более 1368 получили ранения.