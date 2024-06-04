ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 10:59  •  2115 просмотра

Read in English

В Киевской области 130 детей были убиты или ранены в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

В Киевской области из-за российской войны пострадали 130 маленьких украинцев. Как сегодня в Буче почтили память детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины, рассказал начальник киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает УНН

Детали 

В Киевской области от рук российских оккупантов погибли и были ранены 130 детей. Никакого оправдания этим преступлениям быть не может. россияне должны понести за это ответственность и предстать перед трибуналом

- написал Кравченко в Facebook.

Сегодня в Буче возле церкви Святого Апостола Андрея Первозванного на дереве развесили колокольчики и ангелов, которые символизируют голоса убитых детей.

Сегодня нам приходится защищать украинских детей от россии, ее варварства и террора. И эту безнаказанность должны остановить. Потому что она порождает новые преступления. Весь цивилизованный мир должен об этом помнить. россияне из танков и Градов уничтожают наши родильные дома, ракетами и шахедами бьют по детсадам и школам. Потому что хотят уничтожить наше будущее

- указал начальник ОВА.

Кравченко отметил, что постоянные воздушные тревоги и пребывание в укрытиях стали привычными для маленьких украинцев. Украина должна вернуть им настоящее детство. А не жизнь в страхе, тревоге, да под обстрелами.

"Вечная память каждому ребенку, у которого россияне забрали самое дорогое – жизнь", - добавил начальник ОВА. 

Дополнение 

Сегодня, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Событие было начато постановлением Верховной Рады в 2021 году.

В результате вооруженной агрессии рф в Украине погиб 551 ребенок и более 1368 получили ранения. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
bucha-ukrainaБуча, Украина
polshaПольша
Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  51928 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  67016 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  66119 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  51925 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  103270 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  59197 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  57835 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  115267 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117692 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
3 июня 2024, 10:13  •  167390 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Новости по теме
От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

  •  2115 просмотра
Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф

Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф

  •  3162 просмотра
Правительство одобрило Матрицу реформ-план изменений, который включает официально утвержденные рекомендации партнеров

Правительство одобрило Матрицу реформ-план изменений, который включает официально утвержденные рекомендации партнеров

  •  6080 просмотра
Правоохранители задержали преступную группу, которая подпольно продавала электронные сигареты через tg-каналы: детали

Правоохранители задержали преступную группу, которая подпольно продавала электронные сигареты через tg-каналы: детали

  •  4188 просмотра
Плетенчук: за прошедшие сутки ВСУ уничтожили российский "солнцепек"

Плетенчук: за прошедшие сутки ВСУ уничтожили российский "солнцепек"

  •  5530 просмотра
Заем до 2,1 млрд долл: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Кореей

Заем до 2,1 млрд долл: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Кореей

  •  7023 просмотра
Правительство продлило действие отсрочек от призыва при мобилизации: кого касается

Правительство продлило действие отсрочек от призыва при мобилизации: кого касается

  •  7034 просмотра
Силой удерживали десятки людей в "реабилитационном центре": в Киеве будут судить злоумышленников

Силой удерживали десятки людей в "реабилитационном центре": в Киеве будут судить злоумышленников

  •  8657 просмотра
Бронирование работников ГСЧС: депутаты вызвали в парламент главу МВД Клименко

Бронирование работников ГСЧС: депутаты вызвали в парламент главу МВД Клименко

  •  9345 просмотра
Жене экс-нардепа от" Партии регионов " Игоря Маркова объявили подозрение в госизмене

Жене экс-нардепа от" Партии регионов " Игоря Маркова объявили подозрение в госизмене

  •  9175 просмотра

Популярные

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  114784 просмотра
4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

4 июня: Всемирный день борьбы с кариесом, Международный день корги

  •  101394 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

  •  107124 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

  •  109297 просмотра
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

  •  104896 просмотра

Публикации

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  103270 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  114784 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

3 июня 2024, 10:13  •  167390 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  154524 просмотра
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Эксклюзив

3 июня 2024, 09:03  •  149149 просмотра

От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

В Киевской области 130 детей были убиты или ранены в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Война •   •  2115 просмотра
От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф

Российские пропагандисты по заданию Минобороны рф выпускают поддельные видеоролики, якобы снятые украинскими военными на передовой, с целью распространения дезинформации и дискредитации Украины.

Война •   •  3162 просмотра
Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф

Правительство одобрило Матрицу реформ-план изменений, который включает официально утвержденные рекомендации партнеров

Правительство утвердило Матрицу реформ, план, включающий более 200 реформ и 400 индикаторов их реализации на 2024 год, основанный на рекомендациях международных партнеров, таких как ЕС, МВФ и Всемирный банк.

Экономика •   •  6080 просмотра
Правительство одобрило Матрицу реформ-план изменений, который включает официально утвержденные рекомендации партнеров

Правоохранители задержали преступную группу, которая подпольно продавала электронные сигареты через tg-каналы: детали

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группу, которая организовала незаконную схему продажи электронных сигарет и смесей через торговые точки и Telegram-каналы.

Криминал и ЧП •   •  4188 просмотра
Правоохранители задержали преступную группу, которая подпольно продавала электронные сигареты через tg-каналы: детали

Плетенчук: за прошедшие сутки ВСУ уничтожили российский "солнцепек"

россияне несут потери живой силы и техники, за последние два дня Вооруженные Силы Украины уничтожили 20 пушек и одну российскую систему "солнцепек".

Война •   •  5530 просмотра
Плетенчук: за прошедшие сутки ВСУ уничтожили российский "солнцепек"

Заем до 2,1 млрд долл: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Кореей

Правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Кореей, позволяющий Киеву получить займ на сумму до 2,1 миллиарда долларов из Фонда экономического развития и сотрудничества Кореи на 2024-2029 годы.

Экономика •   •  7023 просмотра
Заем до 2,1 млрд долл: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Кореей

Правительство продлило действие отсрочек от призыва при мобилизации: кого касается

Правительство продлило срок действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных с одного до трех месяцев.

Война •   •  7034 просмотра
Правительство продлило действие отсрочек от призыва при мобилизации: кого касается

Силой удерживали десятки людей в "реабилитационном центре": в Киеве будут судить злоумышленников

Организованная преступная группа создала фиктивный "реабилитационный центр", где насильно удерживала десятки людей за 20-25 тысяч гривен в месяц, похищая их под видом принудительного лечения от наркомании и алкоголизма.

Киев •   •  8657 просмотра
Силой удерживали десятки людей в "реабилитационном центре": в Киеве будут судить злоумышленников

Бронирование работников ГСЧС: депутаты вызвали в парламент главу МВД Клименко

Народные депутаты Украины вызвали министра внутренних дел Игоря Клименко в Верховную Раду для разъяснений в ситуации бронирования работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Общество •   •  9345 просмотра
Бронирование работников ГСЧС: депутаты вызвали в парламент главу МВД Клименко

Жене экс-нардепа от" Партии регионов " Игоря Маркова объявили подозрение в госизмене

Служба безопасности Украины объявила супругу экс-депутата от запрещенной "Партии регионов" Инессу Маркову подозреваемой в государственной измене за совладение российской IT-компанией, которая разрабатывает программное обеспечение для российской боевой авиации, используемой в войне против Украины.

политика •   •  9175 просмотра
Жене экс-нардепа от" Партии регионов " Игоря Маркова объявили подозрение в госизмене