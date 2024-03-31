Вторая годовщина освобождения Бучи: полиция установила личности более тысячи преступников, а также более 100 военных преступников

Полицейские уже идентифицировали полную структуру ударных группировок оккупантов так называемых БТГр (батальонно-тактических групп), структуру их руководства, виды и разграничение техники и вооружения, об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Следователи Нацполиции уже провели опрос сотен свидетелей и потерпевших, провели сотни допросов, экспериментов и осмотров места событий, а также проанализировали терабайты данных с наружных камер наблюдения. Это позволило собрать обширную базу данных по подразделениям вооруженных сил РФ, которые находились в городе Буча: полные анкетные данные, информацию о должностях, структуру подразделений, оружие и технику, места пребывания, контактные данные и родственников.

Полицейские уже идентифицировали более тысячи российских военных, которые в конце февраля 2022 года вторглись в Бучу. Полученная информация позволила нам наложить маршруты движения оккупантов с конкретным временем и местом, а это, в свою очередь, дало возможность идентифицировать нахождение конкретного подразделения на месте преступления во время его совершения.

Мы смогли разобрать полную структуру ударных группировок оккупантов так называемых БТГр (батальонно-тактических групп), структуру их руководства, виды и разграничение техники и вооружения - сказал Иван Дулкай, старший следователь Нацполиции по особо важным делам.

Напомним,

Президент Зеленский почтил память более 1400 украинских гражданских лиц, в том числе 37 детей, убитых российскими оккупантами во время 33-дневной оккупации Бучи Киевской области два года назад.