Расстрелял жителя Киевщины во время боев за столицу: решителя приговорили к 12 годам заключения

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один российский оккупант, который причастен к убийствам гражданского населения во время боев за Киев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Речь идет о радике гукасяне - 29-летнем контрактнике из 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил россии.

Во время боев за Киев он вместе с другими рашистами расстрелял гражданское авто вблизи Бучи, в результате чего погиб водитель. Чтобы скрыть преступление, оккупанты закопали тело убитого мужчины в лесу.

Украинские защитники взяли Гукасяна в плен во время ожесточенных боев на Херсонском направлении в августе 2022 г. Как установило расследование, злоумышленник был в составе оккупационной группировки россии, которая с первых дней участвовала в полномасштабном вторжении рф, - говорится в сообщении.



Находясь на территории Киевщины, он вместе с сообщниками обстреливал и грабил помещения местных жителей. А потом награбленное имущество отправлял в РФ.

По материалам СБУ гукасян признан виновным по ч. 2 ст. 28 и чч.1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц) Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил рашисту 12 лет тюрьмы.

Напомним

российскому подполковнику из Курска сообщено о подозрении за расстрел семьи, которая оказывала медицинскую помощь раненой женщине во время оккупации Бучи.