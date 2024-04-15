Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области

Во время фиксации последствий российской агрессии в Киевской области специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз осмотрели более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч различных объектов недвижимости. Собранные материалы и выводы специалистов уже используются в рамках расследований и исследований экспертов и прокуроров Международного уголовного суда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.

Детали

Рувин напомнил, что два года назад, когда началась деоккупация Киевской области, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз сразу же приступили к фиксации последствий российской агрессии.

"Два года назад, весной, эксперты КНИИСЭ были среди первых, кто собственными глазами видел последствия временной оккупации Киевской области российскими военными. Группы специалистов, улица за улицей, обследовали Бучу, Ирпень, Гостомель и другие города и села области.

После деоккупации экспертами были зафиксированы широкомасштабные последствия российской военной агрессии - это многочисленные повреждения и разрушения жилых домов, инфраструктуры и коммунальных объектов. В ходе экспертной работы было осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тыс. объектов недвижимости", - отметил Рувин.

По его словам, все собранные специалистами материалы и задокументированные факты российских военных преступлений уже переданы в Международный уголовный суд. В частности, среди доказательной базы - тысячи фото и видеоматериалов, 3D-сканирование поврежденных объектов.

"По результатам тогдашних обследований экспертами КНИИСЭ составлены сотни экспертных заключений, собраны тысячи фото и видеоматериалов, проведено значительное количество 3D-сканирований поврежденных объектов, которые позволяют четко понимать масштабы последствий. Эти материалы уже используются в рамках расследований и исследований экспертов и прокуроров Международного уголовного суда", - указал директор КНИИСЭ.

Подчеркнул, что фиксация документальных доказательств российских военных преступлений против Украины является основой для привлечения к юридической ответственности соответствующих лиц и военных руководителей страны-агрессора в международных судах или национальных судебных системах.

"Четкое представление о размере ущерба и повреждений в результате военной агрессии в будущем обеспечит эффективное восстановление. В конце концов, по состоянию на сегодня, надежные доказательства помогают избежать попыток россиян изменить показания о реальных фактах агрессии, событий, которые происходили и, к сожалению, продолжают происходить на временно оккупированных украинских территориях", - подытожил Александр Рувин.

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